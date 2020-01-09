Высший совет правосудия уволил Елену Литвиненко с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ВСП.

«Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении Елены Литвиненко с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 15 ноября 2019 № 3002/1дп/15-19», - говорится в сообщении.

Напомним, дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского районного суда Литвиненко открыто на основании дисциплинарных жалоб на действия судьи при осуществлении правосудия по делу «Авиакомпании Скайап».

Как указано в решении Первой Дисциплинарной палаты, судья Литвиненко при решении вопроса о наличии/отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО «Авиакомпания Скайап», что запрещено законом. В частности, согласно части десятой статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины не допускается принятие мер обеспечения иска, которые по содержанию тождественны удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не разрешается по существу. Первой Дисциплинарной палатой установлены также обстоятельства, которые свидетельствуют, что судьей принято к производству исковое заявление и рассмотрено заявление об обеспечении иска с нарушением правил территориальной юрисдикции.

Кроме того, судья не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.

Как сообщал ForUm, 24 мая Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Авиакомпания подала апелляцию на решение суда, назвав его абсурдным и незаконным, учитывая, что суд не имеет полномочий останавливать действие лицензии, а истец никогда не покупала билеты у SkyUp и никогда не была клиентом авиакомпании.

Позже «Схемы» сообщили, что Пасенко написала заявление об отказе от иска.

В июле судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp, подала заявление об отставке.