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Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp, подала заявление об отставке. Об этом сообщает Ліга.Бізнес со ссылкой на данные Высшего совета правосудия.

Отставку судьи Литвиненко совет рассмотрит 18 июля.

На прошлой неделе стало известно, что 24 июня Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство в отношении судьи Литвиненко по факту «вынесения судьей заведомо неправосудного решения» (ч. 1 статьи 375 УКУ).

Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Как сообщал ForUm, 24 мая Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Авиакомпания подала апелляцию на решение суда, назвав его абсурдным и незаконным, учитывая, что суд не имеет полномочий останавливать действие лицензии, а истец никогда не покупала билеты у SkyUp и никогда не была клиентом авиакомпании.

Журналисты программы Схемы нашли «истца» Оксану Пасенко. В интервью она заявила, что не подавала иск против SkyUp и подтвердила, что не была клиентом компании. Также она сообщила, что в связи с ситуацией обратилась в полицию.

Позже «Схемы» сообщили, что Пасенко написала заявление об отказе от иска.

Но совладелец компании SkyUp сообщил 2 июля, что Пасенко обратилась в прокуратуру, полицию и ГБР с требованием открыть уголовное дело против перевозчика за невыполнение решения Барышевского суда.
ForUm

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