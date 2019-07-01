Жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска по SkyUp, на основании которого Барышевский районный суд 24 мая приостановил лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров. Причиной отказа Пасенко указала, что она никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика, сообщают «Схемы: коррупция в деталях».

По данным журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба Украины по почте получила копию отказа от иска от Оксаны Пасенко.

«Мы не знаем, зарегистрирована ли она в суде. Авиакомпания копии пока не получала», - сообщил директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

О том, что истица ни разу не пользовалась услугами этого авиаперевозчика, она сама ранее рассказала журналистам программы, которым удалось ее отыскать.

«Временно не работаю. Дома отдыхаю. Я иск написала, что я туда (в суд, - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании, - ред.)», - заявила она.

В исковом заявлении якобы Оксаны Пасенко, которая оказалась в распоряжении «Схем», говорилось о том, что жительница Барышевки приобрела билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта «Киев» (Жуляны) - на рейс, который якобы должен был выполнять SkyUp. Тогда как 16 мая, как указано в документе, «туристке» сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствия самолетов. Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, «истец» указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки. Это в дальнейшем и стало основанием для Барышевского суда принять решение о приостановлении лицензии частному украинскому авиаперевозчику.

В свою очередь в авиакомпании в ответ на запрос «Схем» ответили, что задержки в рейсах в тот день действительно были - но не на три дня, а максимум - на 4:часа, и не из Жулян, а из Борисполя. Вылетов в SkyUp Airlines из аэропорта Киев в мае вообще не было.

Юрист по авиационному праву Андрей Гук, который проанализировал это определение Барышевского суда, считает, что там не имели права рассматривать это дело.

«Как бы вы иск обозвали, он является авиационным пассажирским делом, которое должно слушаться только в одном суде – где зарегистрирована авиакомпания и в таком случае истец не имеет права выбора суда. Компания SkyUp точно не зарегистрирована в Барышевском районе, поэтому этот суд в принципе не мог рассматривать пассажирское дело», - заявил он.

И добавил: маловероятно, что судья не знал общей части процессуального кодекса, который регулирует исключительную подсудность. «То есть, по моему мнению, судья ... есть признаки того, что заведомо нарушено это правило», - подытожил Гук.

Ранее 18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Хотя она и не имела собственных документов, заявление зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

Как сообщал ForUm, 12 июня Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что решение о приостановлении действия лицензии SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда.