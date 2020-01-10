Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий считает, что при определенных условиях экономика Украины может достичь уровня Польши за 15 лет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, комментируя оценки Всемирного банка, который ранее заявлял, что если экономика Украины будет расти нынешними темпами, то нашей стране понадобится около 50 лет, чтобы достичь уровня Польши.

«Я удивлен... Уверен, что Украина может быстрее достичь уровня Польши. Но нужно добиваться, чтобы суды стали независимыми. Важно вести эффективную борьбу с коррупцией. Также надо реализовать все решения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Полезно было бы со стороны ЕС до конца открыть европейский рынок для Украины, потому что пока действуют квоты и другие ограничения», - отметил он.

По мнению Свенчицкого, также Украина должна привлекать иностранных инвесторов. «Это был очень важный момент в развитии Польши. Дело в том, что иностранные инвесторы привезли в страну новые технологии, новые каналы сотрудничества с глобальным бизнесом, новые возможности выхода на международные рынки. И это поддержало прогресс», - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Однако для того, чтобы инвестиции пришли в Украину, подчеркнул Свенчицкий, нужно улучшать имидж страны.

Кроме того, по мнению бизнес-омбудсмена, важно уделять внимание и украинскому бизнесу, чтобы местные предприниматели также хотели бы инвестировать в свою страну. «Но людям нужно создавать условия для инвестиций, так как они должны быть уверены, что смогут вернуть свои деньги через пять-десять лет», - считает Свенчицкий.

Марчин Свенчицкий вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины 15 октября 2019 года.