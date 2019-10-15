Сегодня бывший мэр Варшавы, член польского парламента Марчин Свенчицкий вступил в должность нового бизнес-омбудсмена Украины, сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

«Сегодня Марчин Свенчицкий вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины. Господин Свенчицкий стал преемником Альгидраса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 5 лет работы Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел более 6100 жалоб от компаний относительно неправомерных действий государственных органов и помог предприятиям вернуть более 17 миллиардов гривень.

«Моя первоочередная задача - это, наконец, принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена. Когда будет действовать этот закон, у Совета будет больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживания эффективного диалога между бизнесом и государственными органами», – подчеркнул Свенчицкий.