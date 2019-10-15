также в разделеЭкономика
Украина накопила в ПХГ рекордное за 10 лет количество газа 18
ПриватБанк выиграл у Коломойского апелляцию в Лондоне 70
Украинская делегация поедет в США на переговоры с МВФ 19
В Украине планируют отменить НДС на внутренние авиаперевозки 25
НБУ в октябре изъял из обращения 5 миллионов мелких монет 20
Большинство соцвыплат хотят «отвязать» от прожиточного минимума 15
Все сельскохозземли планируют внести в Госгеокадастр до августа 2020 года 12
Нафтогаз готовится к переходу на рыночные цены газа для населения 49
ЕС запускает в Украине проект по борьбе с отмыванием средств 25
В большинстве областей Украины начали отопительный сезон 25
Иностранцам хотят запретить покупать землю в Украине до 2023 года 29
Коболев раскритиковал преждевременное включение отопления 19
В Раде предложили отменить военный сбор 62
АМКУ оштрафовал табачные компании на 6,5 миллиарда 47
В Украине могут сделать платными три дороги 49
Глава Нафтогаза допустил выход Газпрома на украинский рынок 36
НБУ считает высокими шансы получения новой программы с МВФ в этом году 25
Кабмин пока не будет повышать тарифы на тепло 27

Сегодня бывший мэр Варшавы, член польского парламента Марчин Свенчицкий вступил в должность нового бизнес-омбудсмена Украины, сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

«Сегодня Марчин Свенчицкий вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины. Господин Свенчицкий стал преемником Альгидраса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 5 лет работы Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел более 6100 жалоб от компаний относительно неправомерных действий государственных органов и помог предприятиям вернуть более 17 миллиардов гривень.

«Моя первоочередная задача - это, наконец, принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена. Когда будет действовать этот закон, у Совета будет больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживания эффективного диалога между бизнесом и государственными органами», – подчеркнул Свенчицкий.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1299 грн.
12
Теги