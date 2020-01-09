Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины окажет содействие в поиске жилья и трудоустройстве освобожденных из плена граждан. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Минветеранов окажет помощь в восстановлении документов освобожденным из плена гражданам Украины, которые сейчас проходят реабилитацию. Также Министерство содействует в поиске жилья для них и трудоустройстве. К тому времени Минветеранов договорилось о возможности размещения освобожденных из плена граждан в госпитале», - говорится в сообщении.

Также для них предусмотрена выплата денежной помощи.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

Оказалось, что многим людям некуда было идти после выписки из госпиталя.