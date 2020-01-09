Согласно прогнозу Всемирного банка, валовой внутренний продукт Украины по итогам 2020 года вырастет на 3,7%.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, сообщает Укринформ.

По прогнозам банка, рост ВВП Украины в 2020 году ускорится до 3,7%, в 2021 году, как и в 2022-у, — до 4,2%.

Как ранее сообщал ForUm, рост украинской экономики в III квартале 2019 года составил 4,1% в годовом исчислении, тогда как во II квартале этот показатель составил 4,6% г/г.