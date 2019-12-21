Рост украинской экономики в III квартале 2019 года составил 4,1% в годовом исчислении, тогда как во II квартале этот показатель составил 4,6% г/г. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в субботу, 21 декабря.

Замедление роста ВВП, объясняется слабыми показателями практически всех базовых видов деятельности и финансового сектора, а по методу конечного использования - замедлением роста конечных потребительских расходов домохозяйств и существенным увеличением отрицательно взноса запасов.

Тем не менее Нацбанк ожидал, что рост реального ВВП в ІІІ квартале составит 3,5% г/г. Среди основных причин более оживленного, чем ожидалось, роста экономики - высокие темпы роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного, а также наращивания экспорта.

В НБУ также отметили, что ожидаемое ослабление показателей сельского хозяйства (сбор урожая преимущественно в III квартале) и промышленности (вследствие некоторого ухудшения внешней конъюнктуры) обусловит замедление экономического роста в IV квартале. Прогноз НБУ на 2019 год из октябрьского Инфляционного отчета - 3,5% г/г - остается актуальным.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходах развития, на ремонт и строительство и тому подобное.

В то же время премьер заявил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что государственный бюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам.