также в разделеПроисшествия
На Харьковщине мальчик угрожал покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери 14
На Львовщине микроавтобус столкнулся с фурой, погибли 3 человека 10
Данилов: Рассматривается версия поражения «Боинга» ракетой ЗРК «Тор» 80
Украина проверит, не были ли нарушены нормы безопасности на борту PS752 23
В Украине от осложнений гриппа умерла женщина 25
Иранские следователи: Украинский самолет загорелся еще в воздухе 62
В Борисполе чиновницу подстрелили из арбалета 209
Боевики 5 раз нарушили режим тишины, ранены 3 военных 14
Украинские специалисты прибыли в Иран 40
Жертвами катастрофы PS752 стали 25 несовершеннолетних 36
США готовы помочь Украине в связи с крушением самолета в Иране 58
В Boeing прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета 147
Президент Ирана прокомментировал катастрофу украинского самолета 93
В Иране заявили, что пилот самолета МАУ не имел связи с диспетчером 68
Закарпатец на дискотеке облил латвийца бензином и поджег его 42
Зеленский: Наш приоритет - установление ответственных за катастрофу PS752 42
Черные ящики с PS752 расшифруют в Иране 35
Украина отправит в Иран поисково-спасательную группу 44

В Кривом Роге полиция разыскивает водителя, который 8 января около 19:45 насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Каткова. Известно, что водитель автомобиля Audi на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, был обнаружен брошенным в 150 м от места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются неотложные меры для установления и задержания водителя.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5999 грн.
19
Теги