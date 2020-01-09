В Кривом Роге полиция разыскивает водителя, который 8 января около 19:45 насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Каткова. Известно, что водитель автомобиля Audi на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, был обнаружен брошенным в 150 м от места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются неотложные меры для установления и задержания водителя.