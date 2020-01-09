Вчера, 8 января, в Борисполе Киевской области местную жительницу ранили стрелой из арбалета, сообщает издание «Це Бориспіль».



Инцидент произошел возле ее дома №46 по улице Владимира Момота.

Свидетели рассказали, что все произошло около пяти часов вечера. Услышали крик, потом глухой удар, звук автомобильной сигнализации. Уже во дворе увидели соседку, которая едва стояла на ногах, истекая кровью. Ей начали оказывать первую медицинскую помощь, пытаясь остановить кровь. Вызвали скорую помощь, вызвали полицию.

По данным издания, женщина шла домой из магазина. Стреляли в нее сзади (со стороны 40-го дома по улице Момота), попали в левую руку, а именно в запястье. Стрела прошла насквозь под кожей (по пути вырвав из куртки куски синтепона), попала в припаркованный автомобиль и остановилась. Женщина была госпитализирована.

Как стало известно из социальных сетей, пострадавшей оказалась сотрудница управления образования Бориспольского городского совета Нина Наковальня.