также в разделеПроисшествия
На Львовщине микроавтобус столкнулся с фурой, погибли 3 человека 9
Данилов: Рассматривается версия поражения «Боинга» ракетой ЗРК «Тор» 34
Украина проверит, не были ли нарушены нормы безопасности на борту PS752 12
В Украине от осложнений гриппа умерла женщина 21
Иранские следователи: Украинский самолет загорелся еще в воздухе 53
Боевики 5 раз нарушили режим тишины, ранены 3 военных 14
Украинские специалисты прибыли в Иран 40
Жертвами катастрофы PS752 стали 25 несовершеннолетних 35
США готовы помочь Украине в связи с крушением самолета в Иране 54
В Boeing прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета 103
Президент Ирана прокомментировал катастрофу украинского самолета 87
В Иране заявили, что пилот самолета МАУ не имел связи с диспетчером 68
Закарпатец на дискотеке облил латвийца бензином и поджег его 41
Зеленский: Наш приоритет - установление ответственных за катастрофу PS752 42
Черные ящики с PS752 расшифруют в Иране 35
Украина отправит в Иран поисково-спасательную группу 44
В Никополе столкнулись два авто и автобус, есть жертвы 21
Киевлянка «заминировала» улицу во Львове 17

Вчера, 8 января, в Борисполе Киевской области местную жительницу ранили стрелой из арбалета, сообщает издание «Це Бориспіль».

Инцидент произошел возле ее дома №46 по улице Владимира Момота.

Свидетели рассказали, что все произошло около пяти часов вечера. Услышали крик, потом глухой удар, звук автомобильной сигнализации. Уже во дворе увидели соседку, которая едва стояла на ногах, истекая кровью. Ей начали оказывать первую медицинскую помощь, пытаясь остановить кровь. Вызвали скорую помощь, вызвали полицию.

По данным издания, женщина шла домой из магазина. Стреляли в нее сзади (со стороны 40-го дома по улице Момота), попали в левую руку, а именно в запястье. Стрела прошла насквозь под кожей (по пути вырвав из куртки куски синтепона), попала в припаркованный автомобиль и остановилась. Женщина была госпитализирована.

Как стало известно из социальных сетей, пострадавшей оказалась сотрудница управления образования Бориспольского городского совета Нина Наковальня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

130
Теги