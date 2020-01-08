Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что США готовы предоставить Украине всю возможную помощь в связи с крушением самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта «Имам Хомейни» (Тегеран). Об этом говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента США, сообщает УНИАН.

В частности, он заявил, что Государственный департамент США выражает глубокие соболезнования семьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» рейса PS752.

«Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы», - подчеркнул Помпео.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

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