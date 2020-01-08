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Двум лицам, задержанным в связи с убийством двух девушек в Киеве, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Подозреваемых в совершении убийства задержали 6 января 2020 по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.
ForUm

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