Утром 6 января в Одессе правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве на Подоле в Киеве двух девушек, которых нашли в шкафу съемной квартиры. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в полиции.

Задержание произошло около 4:40 утра. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в полиции Киева. Там отметили, что подозреваемых задержали на железнодорожном вокзале. «Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий», - рассказали правоохранители.

Напомним, тела девушек были обнаружены в съемной квартире 4 января. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После этого полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь.