В Австрии 7 января на верность народу дало присягу новое правительство консерваторов и зеленых. Возглавил его бывший премьер-министр и лидер «Народной партии» Себастьян Курц.
Об этом пишет DW.
В стране впервые 9 из 17 правительственных ведомств возглавят женщины. Кроме этого экологическая партия «Зеленых» получит власть.
Также новое правительство является первым скептически настроенным к миграционной политике.
Канцлер Себастьян Курц заявил, что коалиция будет работать вместе для того, чтобы «защитить границы и окружающую среду».
33-летний Курц вернул себе кресло канцлера Австрии после семи месяцев отставки.
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