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США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Такое решение последовало вслед за усилением напряженности между США и Ираном после того, как в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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