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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае обострения конфликта США и Ирана американская армия не будет атаковать объекты культурного наследия Ирана.

Об этом сообщает CNN.

«Мы будем действовать по законам военного конфликта», — заявил Эспер.

Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой попросил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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