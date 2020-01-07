Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае обострения конфликта США и Ирана американская армия не будет атаковать объекты культурного наследия Ирана.
Об этом сообщает CNN.
«Мы будем действовать по законам военного конфликта», — заявил Эспер.
Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой попросил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.
Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.
Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.
31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
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