В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, вследствие которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

«В результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м. кв», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек.