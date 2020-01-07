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В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, вследствие которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

«В результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м. кв», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек.
ForUm

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