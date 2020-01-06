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Правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников, сообщает BBC.

Тегеран заявляет, что готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций, а также напрямую связывает свое решение с убийством в пятницу высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.

«Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, [...] а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы», - говорится в заявлении правительства.

Иранские власти добавили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.

Кроме того, как заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, Тегеран также должен добиться, чтобы США ответили за убийство генерала Касема Сулеймани.

В воскресенье военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и бывший министр обороны страны Хосейн Деган заявил в интервью телекомпании Си-эн-эн, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

«Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к адекватной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это удар по американцам, равноценный тому, который они нанесли», - заявил он.

Генерал добавил, что «ответ несомненно будет военным и будет направлен против военных объектов». Он также подчеркнул, что иранское руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран совершит нападение на американцев, Вашингтон готов нанести по иранским объектам «очень быстрый и очень сильный» удар.

Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан шестью странами (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) с целью ограничить иранскую ядерную программу.

Тегеран согласился допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по СВПД.

Нынешний этап, который касается количества центрифуг - пятый и последний в этом процессе. Тегеран назвал его ключевым ограничением в ядерной сделке и заявил, что больше не будет следовать ни одному из них.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.

 
ForUm

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