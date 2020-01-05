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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о необходимости снижения напряженности в Иране и сохранения ядерного соглашения.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, передает Европейская внешнеполитическая служба.

Боррель призвал Иран проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая нанесет ущерб всему региону и его народу.

Глава дипломатии ЕС заявил, что готов содействовать деэскалации и подчеркнул, что региональное политическое решение — единственный путь продвижения вперед и что ЕС готов поддержать его.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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