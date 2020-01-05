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Во Львовской области в селе Банюнин в субботу, 4 января, на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Житель Киева, управляя автомобилем Lexus GS300, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu под управлением жителя Киевской области. В результате ДТП ребенок 2016 года рождения, который находился в Chevrolet, от полученных травм скончался на месте.

Двух пассажиров Chevrolet доставили в больницу.

Пассажир Lexus, жительница Киева 1992 года рождения, была доставлена ​​в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
ForUm

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