Во Львовской области в селе Банюнин в субботу, 4 января, на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Житель Киева, управляя автомобилем Lexus GS300, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu под управлением жителя Киевской области. В результате ДТП ребенок 2016 года рождения, который находился в Chevrolet, от полученных травм скончался на месте.

Двух пассажиров Chevrolet доставили в больницу.

Пассажир Lexus, жительница Киева 1992 года рождения, была доставлена ​​в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.