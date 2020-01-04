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В Ровенской области в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области, смертельное ДТП произошло на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов.

Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 — водитель автомобиля ВАЗ 2110, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda Civic, которым управлял 32-летний житель села Здовбица.

В результате ДТП водитель Honda от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту смертельного ДТП начато производство.

Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, согласно медицинского освидетельствования он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. 31-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
ForUm

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