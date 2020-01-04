Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство иранского генерала Касима Сулеймани Соединенными Штатами Америки объявлением войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, нет никаких доказательств того, что Сулеймани готовил убийства высокопоставленных чиновников США.

«Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов», - заявил Тахт-Раванчи.

При этом советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал "очень плохим решением" любую возможную попытку Ирана отомстить за убийство Сулеймани.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.