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Погода в Украине в субботу, 4 января, будет облачная, местами ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, в центральных и восточных областях ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха днем прогреется от +1 до +3 градусов на востоке и до +4 на западе и в центре. Ночью температура опустится до -5.

На всей территории Прикарпатья, а также в горах обещают снег и туман. Во Львовской области возможен мокрый снег с дождем при температуре +2.

В столице днем +2 +4, а ночью -2 -4. Ветер переменный, со слабыми порывами.
ForUm

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