Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня», - отметили в концерне.

Там также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.

«Концерн занят проработкой контрактов на поставку нефти в январе не только из России, но и из других источников», - сообщили в «Белнефтехиме».