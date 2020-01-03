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Назначенная временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о намерении в ближайшее время представить на рассмотрение президента новую структуру ГБР, в которой предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства. Об этом она заявила в своей речи относительно текущего состояния дел в ГБР и стратегии будущей работы Бюро, размещенной в YouTube, сообщает УНИАН.

По ее словам, общество ожидает от ГБР эффективных результатов в расследовании преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - делами Майдана.

Венедиктова отметила, что в Бюро, в составе управления организации досудебного расследования создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана, его штатная численность составляет на сегодня 25 следователей. «В ближайшее время на рассмотрение президента Украины будет подана новая структура Бюро, в которой предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства», - добавила она.

По ее словам, в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана – эти производства содержат в себе 2 тыс. 897 эпизодов преступной деятельности, среди них наиболее резонансными являются уголовные производства, касающиеся драматических событий массовых убийств, которые произошли 18-20 февраля 2014 года, ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников протестов, что привело к их незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию их под стражу.

Венедиктова также отмечала, что «в ближайшие дни мы обработаем документы и решим вопрос перехода следователей из ГПУ в ГБР».

Венедиктова уверяет, что делает все возможное, чтобы процесс расследования дел Майдана не останавливался ни на день. «Среди 54 человек сотрудников органов прокуратуры, которые изъявили желание перевестись в ГБР, лишь пятеро были старшими группы следователей или прокуроров в категории данных уголовных производств. Все остальные только находились в этих группах в разные периоды времени и помогали старшим следователем в проведении расследований», - добавила она.

Напомним, в ноябре 2019 в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано специальное следственное подразделение, расследующее преступления, связанные с мирными акциями протеста в 2013-2014 гг.  

2 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк.
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