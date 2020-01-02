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Из-за аномально теплого декабря метеорологическая зима в Киев еще не пришла, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура в прошлом году в Киеве поднялась до + 10,6 ° С, что на 2,9 ° С превышает климатическую норму и таким образом она оказалась рекордной с 1881 года.

Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 ° С и стал самым теплым за весь период наблюдений. Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15 ° С. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2 ° С. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне – 11.

Холоднее всего было 9 января – -14,4 ° С, жарче – 13 августа, когда температура в тени достигала ровно + 35,0 ° С.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 521 мм, что соответствует 80% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно – более полутора месячной нормы в мае, а осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор осадков наблюдался каждый месяц, начиная с июня.
ForUm

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