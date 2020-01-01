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В новогоднюю ночь в районе горы Говерла спасатели искали заблудившегося туриста из Тернопольской области.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГосЧС Закарпатья.

1 января в 01:30 спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на г. Говерла, Раховского района, потерял ориентир на местности и заблудился житель Кременца.

Для поиска потерявшегося отправились 4 спасателя горного поисково-спасательного отделения села Лазещина.

В 07:00 туриста нашли в районе подножия г. Говерла между полонинами Гропа и Кознеска и доставили в Лазещину. В медицинской помощи человек не нуждался.
ForUm

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