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В КНДР решили не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ким Чен Ын также заявил, что «в ближайшем будущем» мир станет свидетелем нового стратегического оружия.

КНДР с 2017 года не проводила испытания ракет большой дальности и ядерного оружия.
ForUm

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