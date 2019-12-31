Уходящий 2019 год стал одним из самых сложных в истории Русской Православной Церкви и всего Мирового Православия из-за украинского церковного раскола, но в то же время именно в этом году с Московским Патриархатом воссоединилась Западноевропейская Архиепископия русских приходов, а значит, была поставлена точка в церковном разделении столетней давности.

Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, давая оценку главным событиям года в своем интервью для Tsargrad.tv.

«Неканонические действия Константинополя, помимо прочего, обострили существовавшие и ранее и пока не решённые в Православном мире вопросы (в том числе связанные с темой предоставления автокефалии), перевели из области межправославного диалога, в рамках которого их следовало бы соборно разрешать, в практическую плоскость - и сразу резко осложнили межцерковные отношения», - отметил Владимир Легойда.

По словам спикера РПЦ, украинская ситуация показывает, что может произойти с церковным вопросом, если он станет разменной картой в политической игре.

«Братскому диалогу между Поместными Церквями мешают человеческие амбиции, политическое давление (а оно в нынешней ситуации довольно сильное и существенно влияет на позицию некоторых Поместных Церквей). И всё же хочется надеяться, что в наступающем году тема братской встречи сможет перейти в практическую плоскость», - подчеркнул Владимир Легойда.

Комментируя воссоединение РПЦ с Западноевропейской Архиепископией русских приходов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил важнейшее историческое и общецерковное значение этого события.

«Это окончательное преодоление всех церковных разделений, возникших в результате революции и гражданской войны. Что касается богословских дискуссий, то они были и будут. Здесь я не вижу какой-то опасности. Главное, чтобы они развивали богословскую мысль, а не приводили к конфликтам», - сказал Владимир Легойда.