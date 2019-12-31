В плену ОРДЛО остаются несколько десятков украинцев, о которых знают родственники и украинские правозащитные организации, но которых не «подтвердили» боевики во время переговоров в Минске. Об этом пишет Радио Свобода.

Так, среди гражданских лиц:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант, заложник группировки «ДНР», схвачен среди родного Кальмиусского 15 июля 2017 и приговорен так называемым «судом» на 10 лет тюрьмы за «шпионаж». Сейчас якобы содержится в Макеевке.

Виталий Атаманчук – 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 среди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка «ДНР» публично ни разу не сообщала о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов - школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018. За «терроризм» и «диверсионную деятельность» подростки получили от «ДНР» сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.

На следующий день после обмена 29 декабря 2019 главарь «ДНР» Денис Пушилин их «помиловал». Отпустили ли подростков – неизвестно.

Сергей Русинов - 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации), «осужден» группировкой «ЛНР» к 6 годам тюрьмы за «разжигание вражды» и поддержку украинских патриотических групп в соцсети «ВКонтакте». Сейчас удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии №60, в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Древ – пропавший в апреле 2019 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой «ЛНР» в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы

Роман Сагайдак – похищен в июне 2017 в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 обвинен группировкой «ЛНР» в «разбое, который нанес непоправимый ущерб республике». Получил «приговор» в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Военные:

После обмена 29 декабря один из 12 заявленных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену у России, в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов с 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки «ДНР» 22 мая 2019 года.

Журналистка «медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила «придержать» на оккупированной части Донбасса

В частности, это:

Виталий Чмиль - боец ​​36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018.

Андрей Качиньский - боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, плененный 29 декабря 2018. В январе 2019-го группировка «ДНР» опубликовала видео с Качиньским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс пошел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.

Станислав Панченко - боец ​​58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019. Через три дня группировка «ДНР» распространила видео его «допроса», где военный рассказал якобы о беспорядке и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.

Николай Гриненко - боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним также группировка «ДНР» распространила пропагандистское видео, более чем через неделю после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну, чтобы зарабатывать. Побратимы заявили, что на Гриненко осуществлялся «колоссальное психологическое давление».

Игорь Мирончук - боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии. С ним также «ДНР» распространило видео, на котором он наговаривал на свою мотивацию и состоянии дел в ВСУ. «Друзья и побратимы Игоря объясняют это моральным давлением, которому он подвергается в плену», - прокомментировали в бригаде.

На следующий день после обмена представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.