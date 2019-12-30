Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская напомнила, что в плену у ОРДЛО остаются еще около 300 украинцев.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в аэропорту «Борисполь», передает Укринформ.

«У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, - ред.) и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры», - сказала Лутковская.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле «всех на всех» на следующих раундах в нормандском формате.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.