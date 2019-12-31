также в разделеРелигия
Синод РПЦ увидел в церковной проблеме Черногории аналогию с Украиной 8
В РПЦ назвали «украинский церковный вопрос» одним из главных событий года 9
Церковь заявила, что принятый в Черногории Закон о вероисповедании направлен против Православия 29
Александр Усик назвал Митрополита Онуфрия «абсолютным чемпионом в своем деле» 11
В УПЦ считают, что те, кто пытается воевать против Церкви, не думают о целостном государстве 16
УПЦ просит присоединиться к праздничным благотворительным акциям для детей и нуждающихся 10
УПЦ приглашает встретить Новый год на ночной Литургии 13
На Винничине представители ПЦУ били кастетами верующих и священнослужителей УПЦ 25
На Кировоградщине освятили храм УПЦ в честь Рождества Христового 16
На Волыни активисты ПЦУ угрожают выселить семью священника УПЦ из дома 20
Иерусалимский Патриарх пригласил главу Антиохийской Церкви на Всеправославный собор в Иорданию 29
Священный Синод РПЦ обратился к Поместным Церквям с призывом поддержать каноническую Церковь в Черногории 26
Десятинная обитель отметила память блаженного Иоанна Босого 33
В Киеве состоится финал фестиваля православной поэзии 15
РПЦ намерена поддерживать православных в Черногории 34
В Церкви утвердили тексты новых служб и акафистов 18
Братия Киево-Печерской лавры передала подарки многодетным семьям 16
На Волыни во время захвата храма активисты ПЦУ сломали ключицу верующей УПЦ 14

Епископский совет Черногории, состоящий из всех епископов Сербской Православной Церкви, чьи епархии действуют на территории страны, заявил, что политики, проголосовавшие и продвигающие дискриминационный Закон о вероисповеданиях сами себя отлучили от Церкви.

Фото: Православие.ру

Об этом сообщает Православие.ру.

«Принятие такого закона не служит честью и благословением ни тем, кто его предложил, ни тем, кто голосовал за него и провозгласил его. С сожалением констатируем, что те из них, кто относит себя к православным, исключили сами себя из Православной Церкви, и поэтому отлучены от Святых Таин. Благословляем нашему боголюбивому духовенству для них, по словам святого Петра Цетинского, «никакого дела церковного» не производить до их покаяния, о котором мы молимся» - подчеркнули архиереи в заявлении совета.

Церковь призывает власти и общественность Черногории установить диалог и «исправить то, что еще можно исправить до того, как конкретное применение этого Закона станет источником серьезных потрясений с непредсказуемыми последствиями».

Как сообщалось ранее, в ночь с 26 на 27 декабря Парламент Черногории принял законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», ущемляющий интересы Сербской Православной Церкви.

Законопроект предусматривает изъятие у Сербской Православной Церкви и передачу в собственность государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если отсутствуют документы об их оформлении в качестве церковной собственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги