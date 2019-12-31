Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что ялтинский блоггер и журналист Евгений Гайворонский, которого ранее вывезли из аннексированного Крыма в Краснодарский край России для «выдворения», уже находится на материковой части Украины.

«Евгения Гайворонского, журналиста, который жил во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины. Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое», - написал Чубаров в Facebook.

Затем Гайворонский намерен из Бахмута следовать в Киев.

Во время аннексии Крыма Россией Гайворонский поддержал оккупацию. Он жил в Ялте, где работал в пророссийской организации, собиравшей подписи для проведения так называемого референдума о присоединении к России. В дальнейшем Гайворонский сменил несколько мест работы, включая местное издание, которое называют оппозиционным.

Вскоре журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.

В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье «оскорбление в Интернете власти и символов России» из-за поста в Facebook о Путине. После чего он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали российский паспорт, признали незаконными. Его же самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.