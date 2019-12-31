Суд в Хорватии приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к шести годам тюрьмы за получение многомиллионной долларовой взятки в период пребывания в должности главы правительства. Об этом сообщает Радио Свобода.

Загребский суд 30 декабря признал Санадера виновным в получении взятки в размере 10 млн евро в обмен на предоставление венгерской нефтяной компании МOL наибольшей доли в хорватской энергетической компании INA. Соглашение было заключено более 10 лет назад.

По приговору того же суда в Загребе исполнительный директор венгерской компании MOL Золт Ернади получил два года тюрьмы – за дачу взятки Санадеру.

Ни один из подсудимых не находился в зале суда при вынесении приговора. Председатель суда Иван Турудич объявил, что европейский ордер на арест Ернади уже подписан, и обратился к венгерской стороне с просьбой «действовать соответствующим образом».

Приговоры могут быть обжалованы.

66-летний Санадер возглавлял правительство в 2003-2009 годах. Если приговор вступит в силу, Санадеру придется выплатить государству 10 млн евро.

Бывший глава правительства бежал из Хорватии в 2010 году после предъявленных ему обвинений по двум делам о коррупции. Санадер был задержан в Австрии и годом позже экстрадирован в Хорватию. Однако в 2015 году Конституционный суд отменил приговор по делу о коррупции.

В 2018 году Санадер был приговорен к двум с половиной лет за спекуляцию и должен был выплатить 570 тыс. долларов государству – именно такую ​​взятку он получил от Hypo Bank. Сейчас Санадер отбывает срок в этом деле.