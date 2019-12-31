также в разделеМир
Google создал Doodle в канун Нового года 18
Моравецкий: Путин неоднократно лгал о Польше 46
У следствия три версии крушения самолета в Казахстане 22
Передумал: Байден будет свидетельствовать по делу об импичменте 25
В ФРГ отменили более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников 18
После атаки талибов в Афганистане погибли 17 полицейских 64
Против интеграции с Россией: в Минске продолжаются протесты 191
Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы 59
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа 54
2019 год стал рекордным по количеству массовых убийств в США 711
В Сомали произошел масштабный теракт, около 100 жертв 42
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Казахстане 59
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа 79
Китай успешно испытал ракету-носитель 28
Уточненные данные: В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек 21
Черногорию охватили протесты из-за закона о религии 48
Песков – Эрдогану: Ливия стала пристанищем для наемников из многих стран мира 39
В Казахстане разбился самолет: погибли 15 человек 36

Суд в Хорватии приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к шести годам тюрьмы за получение многомиллионной долларовой взятки в период пребывания в должности главы правительства. Об этом сообщает Радио Свобода.

Загребский суд 30 декабря признал Санадера виновным в получении взятки в размере 10 млн евро в обмен на предоставление венгерской нефтяной компании МOL наибольшей доли в хорватской энергетической компании INA. Соглашение было заключено более 10 лет назад.

По приговору того же суда в Загребе исполнительный директор венгерской компании MOL Золт Ернади получил два года тюрьмы – за дачу взятки Санадеру.

Ни один из подсудимых не находился в зале суда при вынесении приговора. Председатель суда Иван Турудич объявил, что европейский ордер на арест Ернади уже подписан, и обратился к венгерской стороне с просьбой «действовать соответствующим образом».

Приговоры могут быть обжалованы.

66-летний Санадер возглавлял правительство в 2003-2009 годах. Если приговор вступит в силу, Санадеру придется выплатить государству 10 млн евро.

Бывший глава правительства бежал из Хорватии в 2010 году после предъявленных ему обвинений по двум делам о коррупции. Санадер был задержан в Австрии и годом позже экстрадирован в Хорватию. Однако в 2015 году Конституционный суд отменил приговор по делу о коррупции.

В 2018 году Санадер был приговорен к двум с половиной лет за спекуляцию и должен был выплатить 570 тыс. долларов государству – именно такую ​​взятку он получил от Hypo Bank. Сейчас Санадер отбывает срок в этом деле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги