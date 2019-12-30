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В декабре открыт еще один зал ожидания для военнослужащих – на железнодорожном вокзале Ужгорода. В общем такие помещения уже работают на 10 вокзалах Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Для комфорта посетителей здесь есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Напомним, первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Аналогичные залы уже работают во Львове и Одессе, Днипре и Харькове, Мариуполе и Виннице, Николаеве и Херсоне.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения личности, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).
ForUm

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