В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО было освобождены четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

«Первых граждан Украины - уволены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории», - заявила украинский омбудсмен.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что домой из плена вернутся 80 украинцев в рамках обмена пленных.

К слову, 29 декабря начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной.