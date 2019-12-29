Появились фото первого обеда на свободе освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО. Об этом сообщается на странице Facebook Офиса Президента.
«Еще несколько радостных мгновений - освобожденные украинцы, первый обед на свободе, встреча с родными», - говорится в сообщении.
СМИ опубликовали список первых 25 человек, которые в рамках обмена удерживаемыми лицами были переданы Украине.
Список первых возвращенных:
- Иван Деев;
- Юрий Евтушок;
- Эдуард Алоян;
- Виктория Воронина;
- Татьяна Горбулич;
- Владимир Данильченко;
- Александр Данильченко;
- Валентина Еременко;
- Сергей Иванчук;
- Роман Кортишко;
- Денис Олийнык;
- Анастасия Мухина;
- Александр Пауков;
- Денис Секацкий;
- Анатолий Семиренко;
- Елена Сорокина;
- Валерий Тарасюк;
- Андрей Яровый;
- Роман Фурсов;
- Виталий Буянов;
- Вадим Завацкий;
- Иван Катышев;
- Юрий Тучин;
- Валерий Семенов;
- Евгений Цыганок.
Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время