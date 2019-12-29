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Появились фото первого обеда на свободе освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО. Об этом сообщается на странице Facebook Офиса Президента.

«Еще несколько радостных мгновений - освобожденные украинцы, первый обед на свободе, встреча с родными», - говорится в сообщении.

СМИ опубликовали список первых 25 человек, которые в рамках обмена удерживаемыми лицами были переданы Украине.

Список первых возвращенных:

  1. Иван Деев;
  1. Юрий Евтушок;
  1. Эдуард Алоян;
  1. Виктория Воронина;
  1. Татьяна Горбулич;
  1. Владимир Данильченко;
  1. Александр Данильченко;
  1. Валентина Еременко;
  1. Сергей Иванчук;
  1. Роман Кортишко;
  1. Денис Олийнык;
  1. Анастасия Мухина;
  1. Александр Пауков;
  1. Денис Секацкий;
  1. Анатолий Семиренко;
  1. Елена Сорокина;
  1. Валерий Тарасюк;
  1. Андрей Яровый;
  1. Роман Фурсов;
  1. Виталий Буянов;
  1. Вадим Завацкий;
  1. Иван Катышев;
  1. Юрий Тучин;
  1. Валерий Семенов;
  1. Евгений Цыганок.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.
ForUm

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