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По предварительным данным в рамках обмена освободят 80 украинцев.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, но отметила, что количество лиц может меняться.

«Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах», — добавила она.

После того, как пленные переоденутся, начнется процесс верификации.

Напомним, сегодня, 29 декабря, около 11:00 в Донецкой области стартовал первый за два года обмен пленных между Украиной и самопровозглашенными «Л/ДНР». Мы ведем для вас текстовый онлайн и прямую трансляцию с места события. Следите за обменом вместе с нами.

Напомним, 29 декабря начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной.
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