Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, но отметила, что количество лиц может меняться.

«Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах», — добавила она.

После того, как пленные переоденутся, начнется процесс верификации.