В центре Львова началась акция Не злой Майдан в знак протеста путем передачи экс-беркутовцев так называемым «ЛДНР».

Об этом сообщает 5 канал.

На пикет у памятника Тарасу Шевченко пришли около сотни людей, возмущенных из-за освобождения экс-беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане во время Революции Достоинства. Среди присутствующих: местные активисты, участники Революции Достоинства, студенты и небезразличные львовяне.

Акцию продлили под стенами Львовской областной прокуратуры. На входе в здание наклеили плакаты Не злой Майдан, Беркутня — не пленные, Небесную сотню убили снова.

Напомним, суд отпустил экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстрелах Майдана.