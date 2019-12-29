также в разделеОбщество
Первый обед на свободе: в Офисе Президента обнародовали фото 36
Полиция изъяла 24 тысячи бутылок фальсификата 29
Украина передала боевикам бразильца Лусварги 50
Обмен пленными: появились фото освобожденных 41
За месяц боевики почти 60 раз не пустили миссию ОБСЕ 15
Сенцов про обмен пленными: То, за что боролись украинцы, идет прахом 44
Представитель президента в КСУ: Украина передала российской стороне преступников в обмен на героев 20
За год было спасено более 2,5 тысяч людей 24
Осенний призыв в армию завершен 16
Освобождены четыре военных в рамках обмена пленными 46
Подозреваемому в нападении на сотрудника Шария избрали меру пресечения 29
Денисова: По предварительным данным в рамках обмена освободят 80 украинцев 46
Начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной 83
Полиция перекрыла подъезд к КПВВ Майорское из-за обмена пленными 32
В Украине ожидается гололедица на дорогах 11
В «ЛНР» заявили, что уже выехали на место обмена удерживаемыми 43
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли украинские позиции 11
Суд отпустил экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстрелах Майдана 34

В центре Львова началась акция Не злой Майдан в знак протеста путем передачи экс-беркутовцев так называемым «ЛДНР».

Об этом сообщает 5 канал.

На пикет у памятника Тарасу Шевченко пришли около сотни людей, возмущенных из-за освобождения экс-беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане во время Революции Достоинства. Среди присутствующих: местные активисты, участники Революции Достоинства, студенты и небезразличные львовяне.

 

Акцию продлили под стенами Львовской областной прокуратуры. На входе в здание наклеили плакаты Не злой Майдан, Беркутня — не пленные, Небесную сотню убили снова.

Напомним, суд отпустил экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстрелах Майдана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги