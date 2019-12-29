В Сети появились фото первых 25 освобожденных из плена «ЛНР» украинцев. Их в воскресенье, 29 декабря, опубликовала пресс-служба Президента Украины.
«Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома», - говорится в сообщении.
Также, в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО было освобождены четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
По ее словам, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.
Напомним, 29 декабря начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной.
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