В Сети появились фото первых 25 освобожденных из плена «ЛНР» украинцев. Их в воскресенье, 29 декабря, опубликовала пресс-служба Президента Украины.

«Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома», - говорится в сообщении.

Также, в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО было освобождены четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

Напомним, 29 декабря начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной.