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Бывший заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов осудил выдачу сепаратистам экс-беркутовцев. Об этом он в воскресенье, 29 декабря, написал в Facebook.

«Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков», - отметил режиссер.

Сенцов также напомнил, что крымские татары и другие невинные украинские политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах.

«За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда» (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости», - добавил Сенцов.

Он подчеркнул, что именно «за эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить».

Также режиссер подчеркнул, что за битва за справедливость продолжается: «кто положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме».

«Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось», - добавил Сенцов, отметив, что то, за что боролись украинцы, «идет прахом».

Напомним, сегодня на Донбассе прошел обмен пленными между Украиной и «ЛДНР».
ForUm

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