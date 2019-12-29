Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.
«Вместе с тем в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий», — говорится в сообщении.
Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. В ЦПК подчеркнули, что народные избранники сохранили и даже усилили депутатскую неприкосновенность – согласно проголосованному законопроекту, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств в отношении нардепов. НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности.
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