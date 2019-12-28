Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С. Так, температура была выше, чем в 2015 году, когда средняя температура была 10,5°С.

«Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С», — сообщили в обсерватории.

Всего за год зафиксировали более 30 температурных рекордов, некоторые из них превышали норму на 2-2,5°С.

«Средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте», — отметили ученые.

Зато в 2019 году выпало лишь три четверти нормы осадков, а это сказалось на уровне воды в водоемах.

Напомним, синоптики дали прогноз на январь 2020.