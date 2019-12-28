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На Донбассе вооруженные формирования РФ 28 декабря в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных вблизи Орехово.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что сегодня, 28 декабря, около 13:00 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (5 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Напомним, на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских войск.
ForUm

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