В течение сегодняшнего дня, 28 декабря, на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских войск. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Сообщается, что украинская сторона зафиксировала два прицельных обстрела. В частности, с полуночи противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям в Широкино. Обстрел велся из оккупированной Саханки.
Ближе к обеду 20 минут боевики применяли вооружение БМП по защитникам Крымского.
«Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов нет», - говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе один украинский военный получил ранение.
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