Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами в заведении в центре Киева. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» в расследовании «Тайная вечеря».

Вечером 25 декабря журналисты зафиксировали автомобиль Андрея Богдана Tesla, припаркованной вблизи пятизвездочного отеля Premier Palace в центре Киева, и заметили, как из здания вышел его водитель вместе с охранником – последний ранее неоднократно сопровождал руководителя ОП.

Впоследствии в ресторан отеля приехал и Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.

Когда журналисты решили зайти в заведение, то увидели, что личный охранник руководителя ОП и личный охранник олигарха ожидают у входа в отдельную частную комнату ресторана – где и проходила встреча.

Позже съемочной группе удалось зафиксировать, как оттуда вышли представитель неформальной группы «Приват» Михаил Киперман, экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер, Тимур Миндич и Коломойский.

Телохранитель Богдана последовал за Геллером и Киперманом и вместе с ними покинул ресторан отеля. Он сел в машину председателя ОП, которая развернулась на бульваре Шевченко и спустилась по улице, где, в том числе, расположен подземный паркинг отеля.

«Следовательно, Андрея Богдана могли таким образом незамеченным вывезти из ресторана», - говорится в расследовании.

Когда участники встречи покинули помещение, журналисты обнаружили, что частная комната, где происходила встреча – проходная и имеет черный выход.

«Руководитель ОП всячески пытался дистанцироваться от фигуры Коломойского, по крайней мере публично: убеждал журналистов, что не имеет тем для коммуникации с олигархами, и отмечал, что они с Коломойским имеют «разные взгляды на различные события». Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского», - говорится в расследовании.

Кроме того, в тот же день, несколькими часами ранее «Схемы» также зафиксировали, как Богдан в сопровождении того же охранника уехал с Банковой в ресторан на Печерске на встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым. Они общались там около часа, а потом машины Богдана и Коболева последовательно покинули заведение.

«Что руководитель офиса президента Андрей Богдан мог обсуждать в течение нескольких часов с бизнесменами неформальной группы «Приват»и лично ее лидером олигархом Игорем Коломойским? Почему скрывался? И связаны эти вопросы с руководителем национальной акционерной компании «Нафтогаз»? Ведь к широкому кругу вопросов бизнеса одного из богатейших украинцев Игоря Коломойского входят вопросы нефти и газа», - говорится в расследовании.

Коболев отказался комментировать «Схемам» вопрос о вышеупомянутой встрече и достигнутых на ней договоренностях. Богдан на вопросы журналистов не ответил.

Игорь Коломойский, в свою очередь, в комментарии «Схемам» заявил, что руководитель ОП не присутствовал на встрече в отеле Premier Palace.

«Нет, когда я пришел, его уже не было», - сказал олигарх.

Вместе с тем он опроверг информацию о том, что Богдан якобы отдалился от него и заявил, что они иногда созваниваются: «А чего бы он отдалялся? Мы же друзья. Он на службе. Мы не говорим о его службе, о его государственной работе».

Кроме того, Коломойский отметил, что чувствует «объективное давление» на свой бизнес - но такой же, как и остальные бизнесмены в стране. Вместе с тем, он уклонился от вопроса, чувствует ли какое-то сопротивление со стороны действующей власти: «Я могу вам сказать, что точно намеренно не мешает».

А также олигарх в очередной раз выразил надежду, что он вскоре вернет себе «Приватбанк».

Еще во время президентской кампании «Схемы» обнаружили, что Андрей Богдан, который в то время осуществлял юридическое сопровождение кампании команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, по меньшей мере пять раз от января 2019 летал из Киева в Тель-Авив, где на то время жил Игорь Коломойский. А также рассказали, что направления перелетов Богдана менялись в соответствии со сменой места проживания олигарха: сначала была Швейцария, затем – Израиль.

Сам Богдан тогда отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это «частная жизнь». А Коломойский подтвердил «Схемам» в комментарии, что Богдан – его личный адвокат.