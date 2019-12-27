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Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева по сравнению со вчерашним днем выросла в среднем на 80 копеек - до 24,10 гривен за доллар, сообщает УНИАН.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 23,80 гривен за доллар. Стоимость евро в обменниках за день выросла на 70 копеек – до 26,55 гривен. Продать евро можно за 26 гривен.

Национальный банк на сегодня, 27 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки ниже предыдущего дня, после того как с начала декабря нацвалюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года.


 
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