С 1 января 2020 льготные категории украинцев смогут перейти на наличную форму денежной помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг на протяжении всего отопительного периода.
О соответствующем решении правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Правительство отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги», - отметил он.
Ранее разрешалось подать заявление на переход на наличную форму выплаты субсидии только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.
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