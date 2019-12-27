С 1 января 2020 льготные категории украинцев смогут перейти на наличную форму денежной помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг на протяжении всего отопительного периода.

О соответствующем решении правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги», - отметил он.

Ранее разрешалось подать заявление на переход на наличную форму выплаты субсидии только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.