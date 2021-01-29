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Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что государство в этом году выполнит все свои обязательства перед украинцами по льготам и субсидиям. Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады, передает УНИАН.

По его словам, на субсидии в этом году в государственном бюджете предусмотрено 36,6 миллиарда гривень. По расчетам, этой суммы должно хватить на выплаты всех льгот и субсидий, которые будут необходимы людям в этом году.

«В прошлом году у нас была экономия по статье «льготы и субсидии» в размере около 5 миллиардов гривень. Если мы будем видеть по результатам первого полугодия, что может не хватать на последние месяцы года, конечно, мы обратимся в парламент, дадим предложения по источнику дофинансирования этой статьи, и все обязательства государства по льготам и субсидиям перед людьми обязательно будут выполнены», - сказал он.

Также он отметил, что сегодня в парламенте депутаты должны рассматривать законопроект, позволяющий возмещать расходы людям, имеющим электроотопление, за счёт средств, заложенных в госбюджете на субсидии.
ForUm

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