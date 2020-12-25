Депутаты Киевсовета поддержали продление льгот для предпринимателей столицы, которые несут убытки из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. За такое решение проголосовали 94 депутата, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы поддержали сохранение на следующий год преференций для предпринимателей, которые Киев ввел еще в марте. Решение предусматривает как продление льгот, которые город уже предоставил, так и предоставление их для других категорий предпринимателей. Это позволит им сохранить рабочие места. И главное - свой бизнес», - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Соответствующий проект решения, в частности, предусматривает, что:

на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли - независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, - составит 1 гривню;

также и в дальнейшем будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества - на 50%;

для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры. Как отметил мэр столицы, льготы будут действовать до момента завершения карантина.